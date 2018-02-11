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Происшествия

В Челябинской области браконьер убил инспектора госохотнадзора из-за двух косуль

11 февраля 2018, 12:14

Подозреваемый в убийстве – 47-летний уроженец города Карталы задержан.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Челябинской области браконьер убил инспектора госохотнадзора из-за двух косуль, сообщает «РИА Новости».

Трагедия произошла накануне недалеко от станции Тумак Челябинской области. Инспектор госохотнадзора отправился в рейд в лес. В какой-то момент он столкнулся с мужчиной с двумя убитыми косулями. Инспектор попытался задержать браконьера, но правонарушитель выстрелил в него из ружья.

По горячим следам удалось задержать 47-летнего ранее судимого уроженца города Карталы.

Сейчас Следственный комитет проводит детальную проверку по факту случившегося. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. 


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