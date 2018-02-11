(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Известный блогер Илья Варламов прибыл в Набережные Челны. Сегодня днем он прилетел в аэропорт Бегишево.

А вчера в своем Twitter он писал: «Что делать в Челнах?», на что получил 70 ответов разного характера. Блогеру предложили посетить команду «КАМАЗ-Мастер», новые места для отдыха «Шишкинский бульвар», набережную Тукая, памятник и музей Высоцкого, бизнес центр 2/18, бульвар Энтузиастов со скульптурами Ильдара Ханова и многое другое. Нашлись и те, кто предложил уезжать из города.

Вечером Илья Варламов в КОП «Метро» проведет встречу с челнинцами.

Варламов занимается вопросами благоустройства городов. Вместе с Максимом Кацем является автором проекта «Городские проекты», деятельность которого направлена на изучение проблем и улучшений условий городов России.

Илья Варламов за январь обосновался на 8-й строчке в ТОП – 15 самых цитируемых журналистов России по версии компании «Медиалогия».

