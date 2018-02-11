Крупнейшей с 1982 года назвали атаку на ПВО Сирии в Израиле

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Проведенная в субботу операция израильских ВВС стала крупнейшей атакой на ПВО Сирии с 1982 года. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на бригадного генерала ВВС Израиля Томера Бар.

«Это полный оперативный успех — и на этапе перехвата беспилотного летательного аппарата, и при подавлении источников огня, и в последующих ответных действиях», — цитирует его Haaretz.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР.