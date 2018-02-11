Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Пожар в Астрахани унес жизни двоих малышей

11 февраля 2018, 11:36 , Фото: astrakhan-24.ru

Пожар в Астрахани унес жизни двоих малышей Возгорание произошло рано утром на улице Казанской.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Пожар в Астрахани унес жизни четверых человек – двоих взрослых и двоих детей, сообщает ТАСС.

Рано утром в Кировском районе Астрахани загорелся 11-квартирный жилой дом. На место происшествия сразу же выехали пожарные и спасатели. Они вывели из пылающего дома десять человек.
Но жертв избежать не удалось. В результате пожара погибли четыре человека: 32-летний мужчина, 61-летняя женина и дети трех и семи лет.

По факту происшествия следственный комитет проводит проверку.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать халатное обращение с электроприборами.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter