Порядка 10 тыс. человек остались без света в Воронеже

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Из-за аварии на линии электропередачи в Воронеже без света остались свыше 400 домов, в которых проживают не менее 10 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Воронежской горэлектросети».

«Аварийное отключение на высокой линии напряжения. Без электричества остаются жилые дома в Советском и Коминтерновском районах — по улицам 9 Января, Машиностроителей, Холмистой, Кошевого и других», — цитирует его агентство.

Внеплановые отключения коснулись не менее 400 домов, говорится в сообщении агентства.