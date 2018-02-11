После катания с горки в Татарстане семья попала в больницу, мать умерла

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Семья из Буинска разбилась, скатившись на санках с горки, сообщает газета «Тетюшские зори».

Как стало известно ИА «Татар-информ», трагедия произошла второго февраля в деревне Черки-Бибкеево Буинского района. Молодая семья из Буинска приехала в деревню отдохнуть. Днем они решили вместе покататься с горы на санках.

В какой-то момент под полозья саней попал большой камень. Вся семья получила серьезные травмы и на каретах скорой помощи их отправили в больницу.

Женщина получила очень серьезные травмы, несколько дней находилась в реанимации.

Семилетнюю девочку после осмотра увезли в больницу Казани, где прооперировали. Мужчина попал в хирургическое отделение.

Больше недели врачи боролись за жизнь молодой женщины. Но, как сообщают близкие семьи в соцсетях, накануне вечером она умерла. Ее муж и дочь до сих пор находятся в больнице.