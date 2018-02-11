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Спорт

МОК сообщил о «чистоте» российских спортсменов

11 февраля 2018, 10:32

Российские атлеты все равно остаются в группе высокого риска, заявил директор медицинского департамента организации Ричард Баджетт.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Спортсмены из России, которые приехали на Олимпиаду в Пхенчхан, «чистые», но нельзя терять бдительность, считают в Международном олимпийском комитете (МОК).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора медицинского департамента организации Ричарда Баджетта.

«Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОКа заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений», — заявил Баджетт

Российские атлеты все равно остаются в группе высокого риска, отметил он.


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