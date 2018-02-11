Белый дом поддержал Израиль после авианалета на Сирию

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Белый дом поддерживает Израиль в связи с тем, что произошло на сирийской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента США Сары Сандерс.

«Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе», — цитирует агентство Сандерс.

Ранее, 10 февраля, армейская пресс-служба Израиля объявила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после того, как совершил авианалет в Сирии на иранские позиции.