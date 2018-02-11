«Нефтяник» неожиданно проиграл «Рязани» на своем льду

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» на домашнем льду неожиданно проиграл «Рязани». Команда гостей до встречи занимала 28-ю позицию в турнирной таблице.

Рязанцы открыли счет в середине первого периода: в начале 12-й минуты отличился Павел Злобин. Но уже спустя минуту Александр Чиглинцев сравнял счет.

Во втором тайме у гостей дубль оформил Иван Иванов (на 29-й и 36-й минутах). Альметьевцы смогли ответить лишь одним голом: шайбу на 40-й минуте забросил капитан команды Максим Хапов.

Под конец третьего периода, на 55-й минуте, он же сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Однако дополнительная пятиминутка завершилась через 29 секунд победой рязанцев: исход игры решил Роман Дубинин.

Теперь, после завершения домашней серии, «Нефтянику» предстоит провести четыре гостевых матча. Однако до этого, 11 февраля, он проведет благотворительный товарищеский матч с «Ак Барсом» на льду дворца спорта «Юбилейный».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Рязань» (Рязань) – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).