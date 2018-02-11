(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ). В Набережных Челнах прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Ярмарка разместилась на набережной имени Габдуллы Тукая — на площадке перед стадионом «Строитель».

На ярмарку было завезено свыше 24 т сельскохозяйственной продукции на сумму более 3 млн рублей. Для продавцов было организовано 60 торговых мест. В основном свою продукцию представили производители Тукаевского района.

На ярмарке в большом количестве была представлена мясная продукция — говядина, свинина, куры и гуси, а также большой ассортимент молочной продукции, меда и многого другого.