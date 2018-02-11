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Политика, Общество

Казанский педколледж присоединился к акции «Молодежь молодежи о выборах»

11 февраля 2018, 00:52

В ходе занятия развернулся живой диалог между участниками и выступающим.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казанском педагогическом колледже прошло интерактивно-образовательное мероприятие из цикла «Молодежь молодежи о выборах».

Организатором выступил участник IX сезона республиканского проекта «Кадровый резерв» Тимур Хабибуллин, а участниками стали более 150 студентов колледжа.

В ходе занятия развернулся живой диалог между участниками и выступающим. Студенты колледжа ознакомились со всеми этапами избирательной кампании, а также разобрали возможные проблемные ситуации, которые могут произойти во время процесса голосования.

Целью мероприятия было повышение уровня знаний молодых избирателей об организации и процессе выборов, а также активизация гражданско-патриотического самосознания у молодежи. Мероприятие прошло в рамках IX сезона республиканского проекта «Кадровый резерв». 


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