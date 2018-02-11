Жители Верхнего Услона присоединились к «Лыжне Татарстана»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Жители Верхнего Услона в возрасте от пяти до 70 лет приняли участие в забеге «Лыжня Татарстана», прошедшем в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России», пишет местная газета «Волжская новь».

В состязаниях, в частности, приняли участие школьники и гимназисты из Верхнего Услона, а также ученики и учителя из села Введенская Слобода. Самыми юными участниками гонки стали пятилетние Карим Акберов и Артем Карасев.

В торжественном открытии принял участие руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского района Ленар Хакимзянов. Он отметил, что массовое участие детей в таких соревнованиях вызывает чувство радости и гордости.

Трасса лыжни пролегала через парк культуры и отдыха райцентра. Директор подростково-молодежного клуба Наталья Котова бесплатно угощала всех горячим чаем из самовара.

В итоге победителей наградили ценными подарками, дипломами и шапками с символикой «Лыжня России». Всем участникам гонки организаторы вручили памятные призы – блокноты и ручки с символикой Верхнеуслонского района.