Школьники поселка Васильево сразились в посвященной столетию ТАССР викторине

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Васильевской школе № 3 состоялось интерактивно-образовательное мероприятие «Страницы истории ТАССР», посвященное столетию образования республики, сообщает пресс-служба проекта «Кадровый резерв».
В ходе мероприятия учащиеся 9-го, 10-го и 11-го классов вспомнили вместе с научным сотрудником музея поселка Васильево об основных событиях в истории ТАССР.
Далее школьные команды провели мозговой штурм по трем блокам: десять символов Татарстана, основные вехи развития ТАССР и известные личности республики. В ходе мероприятия учащиеся раскрывали свой творческий потенциал, соревновались в самопрезентации своих решений и актуализировали исторические знания.
В конце урока жюри определило победителей – учащихся школы наградили дипломами и призами.