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В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 4 тыс. жителей Зеленодольска

11 февраля 2018, 05:30

Гонка состоялась на базе спорткомплекса «Маяк».
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). На базе спорткомплекса «Маяк» в Зеленодольске состоялась традиционная лыжная гонка «Лыжня Татарстана», которая проходит в рамках всероссийской акции «Лыжня России», пишут «Новости Зеленодольска».

Более 4 тыс. жителей города и района приняли участие в соревнованиях. Всех участников разделили на несколько групп. Первыми гонку начали сотрудники администрации города. Затем стартовали ученики разных школ города с 1-го по 11-й классы, а также студенты зеленодольских ссузов и вузов. Завершили забег сотрудники МВД.

Самой маленькой участнице забега, Ильдане Садыковой, всего шесть лет. Она рассказала, что бег на лыжах ей очень понравился.

 


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