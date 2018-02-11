В «Лыжне Татарстана» приняли участие более 4 тыс. жителей Зеленодольска

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). На базе спорткомплекса «Маяк» в Зеленодольске состоялась традиционная лыжная гонка «Лыжня Татарстана», которая проходит в рамках всероссийской акции «Лыжня России», пишут «Новости Зеленодольска».

Более 4 тыс. жителей города и района приняли участие в соревнованиях. Всех участников разделили на несколько групп. Первыми гонку начали сотрудники администрации города. Затем стартовали ученики разных школ города с 1-го по 11-й классы, а также студенты зеленодольских ссузов и вузов. Завершили забег сотрудники МВД.

Самой маленькой участнице забега, Ильдане Садыковой, всего шесть лет. Она рассказала, что бег на лыжах ей очень понравился.