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Более 1700 жителей Нурлата вышли на забег «Лыжня Татарстана»

11 февраля 2018, 04:50

Самой юной участнице гонки Даше Будяшкиной – всего шесть лет.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Жители города Нурлата и Нурлатского района присоединились к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018». Более 1700 нурлатцев вышли на трассу «Лыжня Татарстана», пишет местная газета «Дуслык».

В забеге приняли участие коллективы образовательных учреждений, организаций и предприятий района, а также любители лыжного спорта. Участников на открытии соревнований поприветствовала администрация района.

Сначала соревновались самые младшие. Так, самой юной участнице Даше Будяшкиной из села Андреевка – всего шесть лет. Девочка с трех лет принимает участие в «Лыжне России» вместе со своими родителями и старшим братом Александром. В этом году семья участвовала в забеге, а Саша стал чемпионом в своей возрастной категории.

Все победители и призеры получили грамоты и медали. Желающие также смогли выполнить нормы ГТО.


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