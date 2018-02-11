Более 1700 жителей Нурлата вышли на забег «Лыжня Татарстана»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Жители города Нурлата и Нурлатского района присоединились к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018». Более 1700 нурлатцев вышли на трассу «Лыжня Татарстана», пишет местная газета «Дуслык».

В забеге приняли участие коллективы образовательных учреждений, организаций и предприятий района, а также любители лыжного спорта. Участников на открытии соревнований поприветствовала администрация района.

Сначала соревновались самые младшие. Так, самой юной участнице Даше Будяшкиной из села Андреевка – всего шесть лет. Девочка с трех лет принимает участие в «Лыжне России» вместе со своими родителями и старшим братом Александром. В этом году семья участвовала в забеге, а Саша стал чемпионом в своей возрастной категории.

Все победители и призеры получили грамоты и медали. Желающие также смогли выполнить нормы ГТО.