В Спасском районе РТ «Лыжня Татарстана» собрала 415 человек

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Спасском районе Татарстана 415 человек в возрасте от двух с половиной до 76 лет приняли участие в «Лыжне Татарстана», пишет местная газета «Новая жизнь».

В Болгаре в состязаниях приняли участие школьники, ветераны, работники и руководители предприятий. Собравшихся поприветствовали глава района Камиль Нугаев и начальник Упраления по делам молодежи, спорта и туризма Ахтам Валиахметов. Они пожелали участникам крепкого здоровья, побольше заниматься спортом и побеждать.

Главный судья соревнований рассказал участникам о правилах и условиях гонок. Дистанции в зависимости от возраста и категорий участников составили 1000. 2000, 3000 и 5000 м.

После подготовки состоялся первый старт, в котором участвовали самые юные лыжники и ветераны-женщины, а затем стартовали и другие участники. Трассы проходили по окрестностям озера Рабиги.

После подсчета баллов сильнейшие лыжники в своих возрастных категориях были награждены дипломами и медалями. Особыми наградами отмечены самый юный участник гонок Дима Кузовкин, которому всего два с половиной года, и самый старший – 76-летний Вакиф Рахимов. Им вручили дипломы, медали и памятные кубки.