В День влюбленных в Нижнекамске свяжут себя узами брака 14 пар

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В День всех влюбленных, 14 февраля, в нижнекамском ЗАГСе распишутся 14 пар, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Специалисты Управления ЗАГС совместно с Театром мод имени Криштиану Роналду организуют для молодоженов квест-игру, посвященную любви, семье и Масленице. В этом году День всех влюбленных выпадает на Масленичную неделю.
Ранее сообщалось, что для татарстанских пар в День всех влюбленных в Нацмузее РТ будет работать шуточный ЗАГС.