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Общество

В День влюбленных в Нижнекамске свяжут себя узами брака 14 пар

11 февраля 2018, 09:14

Специалисты Управления ЗАГС совместно с Театром мод имени Роналду организуют для молодоженов квест-игру, посвященную любви, семье и Масленице.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В День всех влюбленных, 14 февраля, в нижнекамском ЗАГСе распишутся 14 пар, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Специалисты Управления ЗАГС совместно с Театром мод имени Криштиану Роналду организуют для молодоженов квест-игру, посвященную любви, семье и Масленице. В этом году День всех влюбленных выпадает на Масленичную неделю.

Ранее сообщалось, что для татарстанских пар в День всех влюбленных в Нацмузее РТ будет работать шуточный ЗАГС.


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