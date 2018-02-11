Набережным Челнам передали «Комиссарский огонь»

(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Заинске прошла передача «Комиссарского огня» бойцам студенческих отрядов Набережных Челнов. Кубок символизирует огонь студенческих отрядов Республики Татарстан.

Татарстанское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» в 2017 году впервые запустило конкурс «В единстве наша сила», в рамках которого от одного городского штаба к другому передается «Комиссарский огонь».

Представители студенческих отрядов Заинска подготовили творческую программу: они танцевали, пели отрядные песни собственного сочинения и играли на музыкальных инструментах. Ответным номером от Автограда стали юмористические миниатюры об отрядной жизни.

В завершение творческой программы состоялась традиционная свечка, на которой «Комиссарский огонь и был передан исполняющему обязанности командира штаба студенческих трудовых отрядов Набережных Челнов Василию Иванову.