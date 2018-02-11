Набережные Челны присоединятся к федеральному проекту «Чистые игры»

(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах в мае пройдет эко-квест «Чистые игры». Проект реализуется по всей стране, от Калининграда до Читы. В 53 городах России уже прошло более 120 мероприятий. В этом году «Чистые игры» пройдут и в Набережных Челнах.

Соответствующий договор социальной франшизы подписало челнинское экологическое движение «Чистый лист».

«Чистые игры» – это большой экологический квест с призами, подарками, пикником и хорошей музыкой. Участники соревнуются в количестве собранного раздельно мусора, разгадывают загадки, выполняют бонусные и конкурсные задания. За каждое выполненное действие игрокам начисляются баллы, которые можно использовать в игре, чтобы привести свою команду к победе и получить призы.

Целью игры является сбор максимального количества мусора. Впоследствии мусор передается в переработку.

«Здесь следует понимать: "Чистые игры" – это не субботник, а настоящий городской квест, – рассказала координатор экологического движения "Чистый лист" Разиля Сахабиева. – По своей сути это экологический образовательный проект, позволяющий участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Мы понимаем, что слово «экология» для населения часто звучит очень скучно. Но это больше связано с отсутствием игровых механик. "Чистые игры" – это по-настоящему интересное событие и для детей, и для взрослых».