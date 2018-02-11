Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня выступят в Альметьевске

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Доме культуры «Нефтьче» в Альметьевске 13 февраля выступит российская певица Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня, сообщается на сайте Альметьевского района.

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных исполнительниц на мировой оперной сцене. В 2016-м певица дебютировала на сцене Большого театра в роли Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос» Джузеппе Верди, а в прошлом году Герзмава исполнила эту партию на французском языке в новой постановке польского режиссера Кшиштова Варликовского в Парижской национальной опере.

Хибла Герзмава исполняет не только арии и камерные программы, но и джазовые и блюзовые композиции, выступает в трио с Даниилом Крамером, Денисом Мацуевым, Деборой Браун (США).

Творческое сотрудничество ГСО РТ и Хиблы Герзмавы длится уже несколько лет, а выступление певицы в столице Татарстана стало доброй традицией. Теперь редким голосом певицы смогут насладиться и альметьевцы.