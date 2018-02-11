Временно изменится расписание движения электрички из Ижевска в Нижнекамск

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Расписание пригородного поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск изменится с 16 февраля до 31 мая, сообщает Миндортранс РТ.

До станции Алнаши поезд следует согласно действующему расписанию. Затем планируется остановка на станции Алнаши (18.32 – 18.34).

Остановка в Набережных Челнах у электрички будет с 19.56 до 19.58. Прибытие в Нижнекамск запланировано на 21.09.

С более подробным расписанием движения пригородного поезда № 6749/6750 можно ознакомиться на сайте министерства.