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Временно изменится расписание движения электрички из Ижевска в Нижнекамск

11 февраля 2018, 20:04

Прибытие в Нижнекамск запланировано на 21.09.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Расписание пригородного поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск изменится с 16 февраля до 31 мая, сообщает Миндортранс РТ.

До станции Алнаши поезд следует согласно действующему расписанию. Затем планируется остановка на станции Алнаши (18.32 – 18.34).

Остановка в Набережных Челнах у электрички будет с 19.56 до 19.58. Прибытие в Нижнекамск запланировано на 21.09.

С более подробным расписанием движения пригородного поезда № 6749/6750 можно ознакомиться на сайте министерства.


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