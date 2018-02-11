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Культура

В Казани состоится флешмоб к 145-летию со дня рождения Шаляпина

11 февраля 2018, 18:56

13 февраля все участники мероприятия прочтут поэтические строки о Федоре Шаляпине.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казани, у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана, 13 февраля пройдет флешмоб, в котором все участники в едином порыве прочтут поэтические строки об оперном певце, сообщает Минкульт РТ.

Также 13 февраля, в день 145-летия со дня рождения великого певца, будут проходить экскурсии по музею Горького и по городу, выступит Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

В продолжение традиции последних десятилетий будет объявлен номинант на Шаляпинскую стипендию 2018 года, который выступит в концертной программе для всех почитателей имени Шаляпина.


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