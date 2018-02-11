В Казани состоится флешмоб к 145-летию со дня рождения Шаляпина

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казани, у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана, 13 февраля пройдет флешмоб, в котором все участники в едином порыве прочтут поэтические строки об оперном певце, сообщает Минкульт РТ.
Также 13 февраля, в день 145-летия со дня рождения великого певца, будут проходить экскурсии по музею Горького и по городу, выступит Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.
В продолжение традиции последних десятилетий будет объявлен номинант на Шаляпинскую стипендию 2018 года, который выступит в концертной программе для всех почитателей имени Шаляпина.