В рамках «Эконочи» в Казани проведут опыты и эксперименты

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете в рамках бесплатного образовательного проекта «PROНаука» 2 марта состоится «Эконочь», сообщает пресс-служба КФУ.

Участники акции смогут провести опыты и эксперименты, проверить свои знания в экоиграх и викторинах, увидеть нефть и микроорганизмы через микроскоп, а также узнать, излучают ли телефоны радиацию и насколько полезна вода, которую они пьют.

Пришедших во второе учебное здание КФУ ждут увлекательные лектории. Директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская выступит с темой «Мусоросжигательные заводы: стоит ли нам их бояться?».

Завкафедрой палеонтологии и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий Владимир Силантьев расскажет о глобальном вымирании на Земле. Среди приглашенных спикеров выступит координатор проекта «Ноль отходов» российского отделения организации «Гринпис» Ирина Власова.