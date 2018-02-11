В Казанском университете создадут лабораторию по экспертизе драгоценных камней

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете планируют создать геммологическую лабораторию. Проект носит название «Экспертиза драгоценных камней, ювелирных изделий, предметов антиквариата и культурных ценностей», сообщает пресс-служба КФУ.

Геммологическая лаборатория будет включать в себя образовательные курсы, где студенты, аспиранты и специалисты профильной области смогут изучать это направление. Оно будет развиваться с целью обучения и предоставления экспертных услуг, подчеркнул эксперт-геммолог, доцент кафедры минералогии и литологии КФУ Анатолий Николаев.

По словам доцента, финансовая ситуация в мире наталкивает многих на мысль о покупке дорогих камней с перспективой вложения, к примеру, алмазов, рубинов и сапфиров.

На основе исследований минерального состава и всевозможных свойств камней участник лаборатории сможет отличить природный камень от синтетического.