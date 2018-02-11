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Культура

В театре Кариева состоится премьера музыкальной сказки «Лекарство от жадности»

11 февраля 2018, 16:22

Режиссером постановки выступил Эльдар Гатауллин.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Татарский ТЮЗ имени Г. Кариева 14 и 27 февраля представит музыкальную сказку «Лекарство от жадности» («Саранлыктан дару») по одноименной пьесе современного драматурга Владимира Илюхова, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Режиссером постановки выступил Эльдар Гатауллин.

По сюжету в тереме Деда Мороза исчез золотой ларчик, в котором была спрятана Жадность. И почти сразу лесные обитатели, жившие дружно и весело, перессорились, принялись делить снег, прятать еловые шишки, отбирать друг у друга игрушки. В лесу началась настоящая эпидемия жадности. Баба Яга даже сварила из разных трав и кореньев лекарство – дазаберин. Но вместо того, чтобы вылечить зверюшек, сама его выпила.

Проект этого спектакля выиграл грант компании «Татнефть» в номинации «Экология».


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