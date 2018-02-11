В театре Кариева состоится премьера музыкальной сказки «Лекарство от жадности»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Татарский ТЮЗ имени Г. Кариева 14 и 27 февраля представит музыкальную сказку «Лекарство от жадности» («Саранлыктан дару») по одноименной пьесе современного драматурга Владимира Илюхова, сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Режиссером постановки выступил Эльдар Гатауллин.
По сюжету в тереме Деда Мороза исчез золотой ларчик, в котором была спрятана Жадность. И почти сразу лесные обитатели, жившие дружно и весело, перессорились, принялись делить снег, прятать еловые шишки, отбирать друг у друга игрушки. В лесу началась настоящая эпидемия жадности. Баба Яга даже сварила из разных трав и кореньев лекарство – дазаберин. Но вместо того, чтобы вылечить зверюшек, сама его выпила.
Проект этого спектакля выиграл грант компании «Татнефть» в номинации «Экология».