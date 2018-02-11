(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Здание архива исполкома Сармановского района отремонтируют за 6 млн рублей в рамках программы развития архивного дела в Татарстане на 2016 – 2020 годы. Об этом сообщает газета «Сарман».

В ходе ремонтных работ здание оборудуют моноблоками.

«На сегодняшний день идут кровельные работы, одновременно в здании устанавливаются автоматическая система вентиляции и автоматическая система пожаротушения», – рассказала начальник архивного отдела Гульшат Султангалиева.

По ее словам, благодаря новой вентиляции хранилище не будет зависеть от погодных условий, в здании будет поддерживаться стабильная температура, что весьма важно для хранения документов.