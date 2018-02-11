От злокачественных образований за год в Елабуге умерли 172 человека

(Елабуга, 11 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Второй год в Елабуге уровень смертности от злокачественных новообразований остается выше, чем в среднем по республике. Об этом сообщил главный врач Елабужской центральной больницы Шафкат Ахметзянов.

«В 2017 году показатель в Елабужском районе составил 200,7 на 100 тыс. населения, а в Татарстане – 188,4. От злокачественных новообразований в 2015 году в Елабужском районе умерли 153 человек, в 2016-м – 174, в 2017 году – 172 человека», – рассказал Ахметзянов.

По словам медика, в структуре смертности всего населения злокачественные новообразования устойчиво занимают вторую позицию после болезней системы кровообращения. Так, в прошлом году их доля составила 20,5 процента.

В связи с этим елабужские медики советуют жителям чаще обследоваться и активно принимать участие в диспансеризации. По словам Шафката Ахметзянова, есть случаи, когда руководители предприятий не отпускают своих сотрудников на прохождение диспансеризации. Между тем именно раннее выявление рака определяет успешность лечения.

«О пользе диспансеризации говорит тот факт, что в 2016 году в Елабужском районе выявлено 49 случаев рака, из них ранние формы (I – II стадии) – 85,7 процента, в 2017 году – 54 случая, 79,6 процента на ранней стадии. В ранней стадии рак лечится, а в поздней стадии это уже тяжелый случай », – приводит статистику главный врач.

К примеру, показатель одногодичной летальности в прошлом году в Елабуге составил 31,5 процента. Это означает, что каждый третий из вновь выявленных больных со злокачественной опухолью умер на первом году после постановки диагноза.