Дошкольным образованием в Елабуге охвачено 80 процентов детей

(Елабуга, 11 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге на очереди в детские сады стоят 1936 детей. Это малыши в возрасте до трех лет.

Как сообщают в Управлении образования, сегодня охват дошкольным образованием составляет 80 процентов. Для сравнения, в прошлом году данный показатель был выше и составлял 82,6 процента.

По словам специалистов управления, снижение охвата объясняется ежегодным увеличением рождаемости. Так, в 2016 году было 7107 детей от одного до семи лет, а в прошлом году их стало больше на 169 человек.

Тем временем дети в возрасте от трех до семи лет местами в детских садах обеспечены полностью. Сегодня дошкольные учреждения города и района посещают 5742 воспитанника.