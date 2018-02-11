На бесплатное обучение в Университете Иннополиса претендуют студенты из США

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). На обучение по грантовой системе в Университете Иннополиса претендуют 74 человека из России, Казахстана, Узбекистана и США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«Образовательный грант покрывает 100 процентов стоимости обучения в ИТ-вузе и предполагает назначение ежемесячной стипендии по программам бакалавриата и магистратуры. Первый очный отбор этого года прошел в январе. Кандидаты решали тесты по английскому языку, математике и программированию, проходили собеседование на английском языке. Результат станет известен после всех отборов, которые будут проходить ежемесячно до июня», – сказано в сообщении.

Напомним, что в 2017 году на обучение в Университет Иннополиса было подано более 12 тыс. заявок на 255 мест. В этом учебном году в российском ИТ-вузе обучаются 556 студентов по 84 направлениям бакалавриата и магистратуры. Здесь работает 81 научно-педагогический сотрудник из 22 стран с опытом работы в мировой ИТ-индустрии. Обучение ведется на английском языке.