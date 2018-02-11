Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Общество

На период выходных к 8 Марта двукратно вырос спрос на авиабилеты из Казани

11 февраля 2018, 22:13

Трехдневные выходные, приуроченные к 23 февраля, большинство казанцев предпочитает провести дома.
Театр Камала подготовил зрителям подарок к весенним праздникам
Татарстанские абоненты «МТС» 8 марта отправили 7,6 млн. SMS-поздравлений
Жителей Татарстана ожидают 4 дополнительных выходных дня
Следующая рабочая неделя в России будет на день короче
Сегодня – День защитника Отечества

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Длинные выходные в честь 8 Марта (нерабочими объявлены с 8 по 11 марта) увеличили спрос на авиабилеты из Казани почти вдвое – на 94 процента. К такому выводу пришли аналитики международного туристического сайта бронирования momondo.ru.

При этом, как выяснили исследователи рынка, выходные, приуроченные к 23 февраля (три выходных дня с 23-го по 25-е число), большинство казанских туристов планируют провести дома. Из тех, кто все же отправится в путь, большинство предпочитают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Рим и Стамбул.

В предпочтениях путешествующих по поводу 8 Марта четвертую позицию вместо Рима занял Баку.

При этом, как отмечают аналитики, на перелетах в праздники туристы могут сэкономить до 30 процентов – правда, если выберут менее популярные маршруты.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter