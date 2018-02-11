(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамские полицейские окажут горожанам бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому району.
20 февраля полицейские проведут для нижнекамцев день бесплатной юридической помощи. Консультировать горожан будет старший юрисконсульт правовой группы Управления МВД России по Нижнекамскому району капитан внутренней службы Елена Усманова.
Прием жителей будет проходить по адресу: улица Юности, дом 27, с 15 до 17 часов.
Предварительная запись на консультации производится 14 февраля по телефону: 88555 (49-24-67) с 11 до 12 часов. В связи с ограниченным временем специалиста на прием смогут записаться не более 10 человек.