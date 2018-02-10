Путин и Нетаньяху обсудили удары Израиля в Сирии

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с Президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-служу главы израильского Правительства.

По словам Нетаньяху, в разговоре он указал на «право и обязанность» Израиля защищаться от атак с сирийской территории.

Лидеры обеих стран договорились сохранить координацию между их военными, чтобы избежать возникновения конфликтов в Сирии.

Ранее израильтяне уничтожили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник, идентифицированный как иранский. Затем восемь их самолетов F-16I Sufa нанесли удар по авиабазе на территории Сирии, где размещались дроны.

При этом сирийской ПВО удалось сбить один из истребителей АОИ, который упал на территории Израиля. Оба пилота госпитализированы. В ответ были нанесены удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе – по трем зенитно-ракетным батареям и четырем иранским объектам.

Начальник штаба израильских ВВС бригадный генерал Томер Бар заявил, что сегодняшняя операция против сирийской ПВО стала крупнейшей за последние 36 лет, со времен операции 1982 года «Мир Галилее».