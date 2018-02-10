В Альметьевске наградили лучших студентов ссузов Татарстана

(Набережные Челны, 10 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Альметьевске наградили лауреатов республиканской премии для студентов ссузов «Достижение года-2017». Церемония награждения прошла при полном аншлаге в ДК «Нефтьче».

Почетными гостями церемонии стали глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, депутаты Госдумы России Ирек Зиннуров и Ольга Павлова, депутат Госсовета Татарстана Анастасия Исаева, президент Лига студентов Татарстана Элькин Искендеров и другие.

До начала церемонии награждения Айрат Хайруллин, Лариса Сулима и другие гости ознакомились с достижениями студенческих коллективов и молодежи Альметьевского района.

Всего на конкурс 2017 года поступила 351 заявка от студентов ссузов со всего Татарстана. Они состязались в 12 номинациях. Максимальное количество заявок поступило из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. На первый конкурс, который прошел в 2016 году, были поданы 253 заявки в 11 номинациях. Конкурс организован для учащихся ссузов по аналогии с премией «Студент года», предназначенной для студентов вузов.

Первые награды вручил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. Победу в номинации «Студенческий проект года» одержали сразу две организации – Альметьевский политехнический техникум с проектом «Город мастеров» и поисковый отряд «Память» из Мамадышского политехнического колледжа.

«Мне очень приятно быть на вашем фестивале, я рад, что "Достижение года" проходит в Альметьевске. Наш зал собрал самых активных, ярких студентов представителей профессионального образования. Также хочется добавить, что вы все, номинанты, уже являетесь победителями. Я уверен, что каждому студенту Татарстана созданы все условия для обучения, работы и дальнейшего развития», – отметил чиновник.

Далее в номинации «Студенческий отряд "Форпост"» победителем стал студенческий молодежный отряд по охране общественного порядка «Форпост» из Алексеевского аграрного колледжа. Награду вручила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

Победителем в номинации «Студенческий трудовой отряд» стал студенческий сервисный отряд «Сервис-премиум» из Международного колледжа сервиса. Также спецприз получил трудовой отряд «Спектр» из Казанского энергетического колледжа. Награды вручал член жюри, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Ринат Садыков.

После перерыва вручили награду победителю в номинации «Волонтер года» – студентке Казанского политехнического колледжа Фаине Гринь. Спецприз в этой же номинации получила студентка Казанского автотранспортного техникума имени А. П. Обыденнова Евгения Кузьмина.

В номинации «Творческая личность года» победила студентка Казанского колледжа технологии и дизайна Анастасия Мигушина. В номинации «Студенческий творческий коллектив» лучшим стал вокальный ансамбль «Ювента» из Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа. Награды вручали депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров, руководитель департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин и Роман Османов.

В номинации «Интеллект года» победил студент Альметьевского политехнического техникума Инсаф Низамиев. В номинации «Спортсмен года» лучшей стала студентка Казанского педагогического колледжа Дарья Егорова. В номинации «Студенческие СМИ года» победу одержал коллектив КРМК-МЕДИА Казанского радиомеханического колледжа. А спецприз получил АПТ-Life Альметьевского политехнического техникума. Награды вручали депутат Госсовета РТ Анастасия Исаева и депутат Государственной Думы Ольга Павлова.

В номинации «Орган студенческого самоуправления ПОО» лучшим признан студенческий совет Зеленодольского механического колледжа. Спецприз за преемственность поколений получил орган студенческого самоуправления «ПедПлюс» Казанского педагогического колледжа.

В номинации же «Общественник года» лучшей стала студентка Казанского педагогического колледжа Дарья Недопекина. Спецпризом отметили студента Набережночелнинского филиала Университета управления ТИСБИ, председателя Городского студенческого совета Давида Арушаняна. Награды вручала председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций РТ Анфиса Залялова.

Победителем в главной номинации конкурса стал студент колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Дамир Нургалиев.

Конкурс проводит Министерство образования и науки РТ совместно с Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций и РМОО «Лига студентов Республики Татарстан». Призовой фонд конкурса составил 200 тысяч рублей: победитель получит 10 тысяч, победители в индивидуальных номинациях получат по 6 тысяч, в коллективных по 7 тысяч, а лауреаты и «спецпризы по 3 тысячи рублей. Кроме этого каждый победитель получил статуэтку, шарф, сувенирную продукцию, призы от партнеров конкурса и Лиги студентов Татарстана.



