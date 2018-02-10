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Житель Нурлата стал победителем «Лыжни России» в Самаре

10 февраля 2018, 22:35

Лыжный забег в Самаре собрал девять тысяч человек.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Работник Нурлатского управления автомобильных дорог Радик Ибрагимов стал победителем массовых гонок «Лыжня России» в Самаре в забеге на 10 км, пишет местная газета «Дуслык».

Еще один лыжник из Нурлата, представитель нефтегазодобывающего управления «Нурлатнефть» Александр Элекин, стал третьим среди участников своей возрастной категории.

Нурлатцы Эдуард Жирнов, Андрей Сиразетдинов, Вячеслав Янилкин и Виталий Марков, которые также участвовали в состязаниях, продемонстрировали хорошие результаты, но не заняли призовые места.

Победителям и призерам вручили кубки, дипломы, медали и призы.

Всего в «Лыжне России» в Самаре приняли участие 9 тыс. человек.

 


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