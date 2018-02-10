Из горящего дома в Альметьевске огнеборцы спасли 26 человек

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске из горящего дома огнеборцы спасли 26 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире в пятиэтажке №28а по улице Тельмана.
На место отправились сотрудники пожарно-спасательного отряда №15, ПСЧ №65
Прибывших на место пожарных встретили соседи. Они рассказали, что в квартире может находиться человек. Входная дверь была открыта, а помещение наполнял дым.
В процессе тушения сотрудники МЧС обнаружили лежащей на полу 58-летнюю хозяйку квартиры. Они вывели женщину на свежий воздух и передали медикам.
Другое отделение огнеборцев провело поквартирный обход и эвакуировали 25 жильцов.
С огнем удалось справиться через несколько минут. В результате пожара хозяйка квартиры госпитализирована с ожогом дыхательных путей и ожогами рук. Зальная комната квартиры обгорела на площади два квадратных метра.
Предварительная причина пожара – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.