Из горящего дома в Альметьевске огнеборцы спасли 26 человек

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске из горящего дома огнеборцы спасли 26 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире в пятиэтажке №28а по улице Тельмана.

На место отправились сотрудники пожарно-спасательного отряда №15, ПСЧ №65

Прибывших на место пожарных встретили соседи. Они рассказали, что в квартире может находиться человек. Входная дверь была открыта, а помещение наполнял дым.

В процессе тушения сотрудники МЧС обнаружили лежащей на полу 58-летнюю хозяйку квартиры. Они вывели женщину на свежий воздух и передали медикам.

Другое отделение огнеборцев провело поквартирный обход и эвакуировали 25 жильцов.

С огнем удалось справиться через несколько минут. В результате пожара хозяйка квартиры госпитализирована с ожогом дыхательных путей и ожогами рук. Зальная комната квартиры обгорела на площади два квадратных метра.

Предварительная причина пожара – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.