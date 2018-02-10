Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Из горящего дома в Альметьевске огнеборцы спасли 26 человек

10 февраля 2018, 20:39 , Фото: соцсети

Из горящего дома в Альметьевске огнеборцы спасли 26 человек Пожар вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажке №28а по улице Тельмана.
В Альметьевске пожарные спасли из задымленной квартиры двух женщин и 2-летнюю девочку
Фото: В Альметьевске на парковке сгорел «Порше Кайен»
Фото: в Альметьевске мужчина сгорел на пожаре в своем доме
В Альметьевске пострадал хозяин загоревшегося дома, пытавшийся самостоятельно тушить огонь
В одной из частных бань Альметьевска произошел пожар

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске из горящего дома огнеборцы спасли 26 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире в пятиэтажке №28а по улице Тельмана.

На место отправились сотрудники пожарно-спасательного отряда №15, ПСЧ №65

Прибывших на место пожарных встретили соседи. Они рассказали, что в квартире может находиться человек. Входная дверь была открыта, а помещение наполнял дым.

В процессе тушения сотрудники МЧС обнаружили лежащей на полу 58-летнюю хозяйку квартиры. Они вывели женщину на свежий воздух и передали медикам.

Другое отделение огнеборцев провело поквартирный обход и эвакуировали 25 жильцов.

С огнем удалось справиться через несколько минут. В результате пожара хозяйка квартиры госпитализирована с ожогом дыхательных путей и ожогами рук. Зальная комната квартиры обгорела на площади два квадратных метра.

Предварительная причина пожара – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter