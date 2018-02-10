Мухаметшин призвал Дрожжановский район активно развивать малый и средний бизнес

(Дрожжановский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-м заседании Совета Дрожжановского района III созыва Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал муниципалитет обратить внимание на развитие малого и среднего предпринимательства. Он также рекомендовал разработать новые программы по сельскому хозяйству.

«Ставьте приоритетную задачу на 2018 год по развитию малого и среднего предпринимательства. Возможности есть. Вы должны эту задачу решить, тем более что она реальна», – сказал глава республиканского парламента.

При этом Мухаметшин подчеркнул, что в прошедшем году район внес достойную лепту в экономику Татарстана. «Район живет и созидает», – заметил он.

Председатель Госсовета РТ обратил внимание и на положительные результаты по самообложению. В частности, в прошлом году в Дрожжановском районе было собрано 8 млн рублей, средняя сумма самообложения на одного жителя составила 500 рублей.

«Инициатива, которая возникла в республике по самообложению, наилучшим образом выполняется у вас. Вы научились активно работать с населением. Я не буду называть районы, они обижаются, я их критиковал. По 100 рублей, по 200 рублей собирают, отделяя свой народ от тех четырех рублей, которые к этому собранному рублю можно получить и что-то сделать путем самообложения. У вас 500 рублей. С учетом того, что республика на них добавляет в четыре раза больше, вы можете решить ряд серьезных задач», – заявил он.

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана за прошлый год Дрожжановский район занял 34-е место. Снижение по сравнению с 2016 годом составило восемь позиций. На заседании бывший на тот момент еще главой района Александр Шадриков объяснил это низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию.

«За январь-декабрь прошлого года предприятия района отгрузили промышленную продукцию на сумму более 2,5 млрд рублей, рост – на 18 процентов. Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям составил 121,5 процента», – сообщил Шадриков.