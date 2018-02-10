Обладатель Гран-при премии «Достижение года-2017» пожелал всем учиться на своих ошибках

(Набережные Челны, 10 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Обладатель Гран-при республиканской премии «Достижение года-2017» – учащийся колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Дамир Нургалиев пожелал всем учиться на своих ошибках и добиваться поставленных целей.

«Путь общественников очень разный, бывают взлеты и, конечно, падения… Как говорится, птицы тоже не сразу взлетают, ведь они перед этим много раз падают и учатся на этом. В данный момент будущее в наших руках, оно зависит от нас, так давайте сделаем его лучше!» – сказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Нургалиев также поблагодарил родных, близких и свой колледж, отметив, что это и их победа.

Юноша родом из Набережных Челнов, много лет он посвятил детской общественной творческой организации «Фиолетовый НЕ ОН». Сейчас он студент второго курса колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

В подарок Дамир Нургалиев получил денежную премию в размере 10 тыс. рублей, фирменный шарф победителя, статуэтку, сувениры от Лиги студентов Татарстана, а также призы от партнеров конкурса.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Достижение года-2017» прошла сегодня в альметьевском ДК «Нефтьче».