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Спорт

Константин Брянский: «У нас нет таких супергероев, как Леон»

10 февраля 2018, 19:20

Наставник «Новы» подвел итог гостевого матча чемпионата России против казанского «Зенита».
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Нова» Константин Брянский заявил, что доволен игрой своей команды в матче против казанского «Зенита», несмотря на итоговое поражение.

«По большей части я доволен игрой, но с волнением наша команда справилась не сразу. Какие-то нюансы в концовке помешали нам сыграть более слаженно. Но моментами мы выглядели неплохо. В целом игра оставила положительные впечатления. Скримов только-только после травмы, и мы не можем его выпустить отработать на полную катушку. Мы должны беспокоиться о здоровье своих игроков. Я подпускал его по мере готовности, пока его хватает только на одну партию», – подчеркнул Брянский.

Также наставник «Новы» отметил игру Вильфредо Леона. «Нашей целью было справиться не с Алексеевым, а с Леоном. Мы в первую очередь налаживали свою игру в этом матче. Пусть у нас что-то не получалось, но ребята выполняли задание – это самое главное. Ошибки во многом мы допускали из-за технического брака. У нас нет таких супергероев, как Леон, но мы к этому стремимся», – добавил специалист. 


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