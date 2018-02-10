Константин Брянский: «У нас нет таких супергероев, как Леон»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Нова» Константин Брянский заявил, что доволен игрой своей команды в матче против казанского «Зенита», несмотря на итоговое поражение.

«По большей части я доволен игрой, но с волнением наша команда справилась не сразу. Какие-то нюансы в концовке помешали нам сыграть более слаженно. Но моментами мы выглядели неплохо. В целом игра оставила положительные впечатления. Скримов только-только после травмы, и мы не можем его выпустить отработать на полную катушку. Мы должны беспокоиться о здоровье своих игроков. Я подпускал его по мере готовности, пока его хватает только на одну партию», – подчеркнул Брянский.

Также наставник «Новы» отметил игру Вильфредо Леона. «Нашей целью было справиться не с Алексеевым, а с Леоном. Мы в первую очередь налаживали свою игру в этом матче. Пусть у нас что-то не получалось, но ребята выполняли задание – это самое главное. Ошибки во многом мы допускали из-за технического брака. У нас нет таких супергероев, как Леон, но мы к этому стремимся», – добавил специалист.