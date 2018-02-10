(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно после домашней победы над «Новой» отметил, что подачей соперник создал для его команды небольшие проблемы.

По словам Алекно, игра получилась хорошей. «"Нова" держала нас в напряжении своей подачей практически до конца. Видно, что если нам подают чуть сильней, мы имеем проблемы, потому что отвыкли от этого. Значит, надо обратить на это внимание. В остальном все хорошо», – заметил наставник казанцев.

«Молодой сегодня хорошо вышел, Кононов. Алексеев тоже молодец сегодня. В начале третьей партии только эмоции чуть зашкаливали у него, но он выдержал. Лоран подвернул ногу, но все в порядке – в Германию он полетит вместе с командой», – подчеркнул Алекно.