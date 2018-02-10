«Зенит-Казань» всухую обыграл «Нову» из Самарской области

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» на домашней площадке обыграли «Нову» из Самарской области в трех сетах.

В концовке регулярного чемпионата самарцы ведут отчаянную борьбу за плей-офф, но поражение в столице Татарстана несколько уменьшило их шансы на попадание в восьмерку лучших. Самым результативным игроком матча стал диагональный «Новы» Романас Шкулявичус, на счету которого 19 очков.

На финише регулярного чемпионата Суперлиги календарь у «Новы» оказался не самым благоприятным: подопечным Константина Брянского после матча с Казанью предстоит сыграть против московского «Динамо», «Локомотива» из Новосибирска и «Белогорья» из Белгорода. Впрочем, звездного статуса соперников самарцы вряд ли испугаются: в этом сезона они уже успели снять скальп с питерского «Зенита» и обыграть «Факел» из Нового Уренгоя. Тем более что умение бороться до конца у этой команды в крови: в нынешнем сезоне «Нова» сыграла девять пятисетовых матчей и одержала в них восемь побед. Если самарской команде удастся совершить чудо на финише регулярного чемпионата, то в первом раунде плей-офф она выйдет на лидера Суперлиги – казанский «Зенит».

В команде из столицы Татарстана перед игрой 23-го тура возникли небольшие кадровые проблемы: из-за проблем со здоровьем встречу пропускал связующий Лоран Алекно. В заявке на матч место второго связующего занял Дмитрий Емельянов, который выступает за фарм-клуб «Зенита» – казанскую «Академию». Травма Лорана, к счастью, не очень серьезна: молодой волейболист полетит в Берлин на следующий матч Лиги чемпионов вместе с командой.

Наставник гостей ожидаемо бросил в бой всех лидеров своей команды: у «Новы» матч начинали связующий Чеславс Свентицкис, диагональный Романас Шкулявичус, Денис Бирюков и Федор Воронков в доигровке, Владимир Съемщиков и Сергей Бусел на позиции блокирующих, а также Дмитрий Макаренко в роли либеро. В стартовой шестерке «Зенита» вышли связующий Александр Бутько, Никита Алексеев в диагонали, доигровщики Мэтью Андерсон и Вильфредо Леон, блокирующие Артем Вольвич и Алексей Самойленко (либеро – Алексей Вербов). Для Алексеева этот матч был особенным: в межсезонье игрок перебрался в Казань как раз из «Новы».

Вместе с командой Брянского в Казань приехал десяток болельщиков самарцев, но их поддержка на первых минутах матча не сильно помогала гостям. Игроки «Новы» поначалу много ошибались – Шкулявичус атаковал в аут, в приеме сплоховал Воронков. На выручку партнерам пришли блокирующие: самарцы по разу закрыли Леона и Алексеева, сумев превратить -3 в +1. У хозяев в атаке солировал Андерсон, который даже в сложных ситуациях умело отыгрывался от высокого блока и приносил очки своей команде. К середине сета американец добавил еще и на подаче: доигровщик сделал эйс и помог зенитовцам заработать четыре брейка. В результате ко второму техническому перерыву хозяева имели перевес в шесть очков (16:10). До конца партии эйсом отметился и Алексеев – он подстрелил своей подачей Макаренко, который отреагировал на свою ошибку парой крепких выражений. Окончательно добил соперника Леон: после его подачи навылет в Бирюкова партию можно было заканчивать.

Во втором сете «Зенит» продолжил давить на соперника своим главным оружием – свой второй эйс в матче оформил Бутько. Наставник «Новы» еще в первом сете сменил либеро, и вышедший вместо Макаренко Илья Петрушов стабилизировал прием: это помогло гостям не отпустить Казань далеко в счете. У зенитовцев привычно не испытывал проблем в атаке Леон, а все попытки самарцев усложнить подачу своими удачными действиями свели на нет казанские принимающие. В итоге ко второй технической паузе в партии гости подошли в чуть лучшем положении, чем сет назад – подопечные Брянского имели -4. Игроки «Новы» было встрепенулись на подаче Свентицкиса, но Бутько очередным эйсом и грамотной работой в распасовке мгновенно их успокоил: свой следующий тайм-аут тренерский штаб самарцев брал уже при дефиците в шесть очков (20:14). При таком перевесе своей команды Алекно дал поиграть Игорю Юдину – доигровщик, получающий крайне мало игровой практики в «Зените», заменил Леона. Свою перестановку провел и Брянский: выход Тодора Скримова на подачу получился результативным и помог «Нове» отыграть два очка. На большее гостей не хватило, и Алексеев атакой от блока в аут отправил команды отдыхать.

В перерыве оба тренера произвели перестановки – Брянский поменял половину своего состава, а Алекно выпустил в центре сетки молодого Алексея Кононова вместо Самойленко. У гостей отлично вошел в игру Скримов: три его подачи получились максимально агрессивными и принесли «Нове» три брейковых очка (6:8). Казанцы очень скоро восстановили статус-кво и вышли вперед – у «Зенита» перестала лететь подача, но отменно работала доигровка. Во многом благодаря этому -2 у хозяев превратились в +2. Самарцы смогли вернуть себе фактическое преимущество еще до второй технической паузы, на которую «Нова» ушла с перевесом в один балл. Ключевым моментом третьего сета стал видеопросмотр при счете 20:19 в пользу «Зенита» – арбитры определили ошибку Скримова в атаке и отдали очко хозяевам. Самарцы имели небольшой шанс спасти партию, и им это почти удалось – удачные действия Шкулявичуса затащили игру на баланс, где казанцы оказались просто выше классом.

В итоге зенитовцы одержали очередную победу в российском чемпионате и продолжают возглавлять таблицу Суперлиги.

Волейбол, мужчины. Чемпионата российской Суперлиги 2017/2018. 23-й тур.

«Зенит-Казань» – «Нова» (Самарская область) – 3:0 (25:17, 25:19, 28:26).