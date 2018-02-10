Карельский хор Валаамского мужского монастыря исполнил романсы Глинки в Казани

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На сцене Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева прошел концерт хора Валаамского мужского монастыря.

Треть музыкально-поэтической программы «Свет Валаама» составили богослужебное пение и духовная музыка, большую же часть вечера казанцы имели возможность насладиться классическими русскими романсами Михаила Глинки и Сергея Рахманинова, песнями Первой мировой и Великой Отечественной войн и даже поэзией серебряного века.

«В первую очередь мы поем о Боге: и в церковных произведениях, и в песнях военных лет. В коллективе люди разных возрастов: совсем молодые и пожилые, но все мы объединены верой. Об этом и поем, мы призываем к искренности, – пояснил художественный руководитель хора Александр Бордак. – В своих программах мы не руководствуемся только русской православной традицией. Конечно, хор исполняет старинные распевы и канонические песнопения, но мы считаем, что светлая и хорошая авторская музыка тоже от Бога. Я не думаю, что церковную музыку можно исполнять только в церкви. Знакомя людей с православной культурой вне стен храма, мы приглашаем каждого в храм».

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь на островах Валаамского архипелага в Карелии известен на всю Россию как истинная обитель монашеского послушания. Верующие называют Валаам и его нынешнее процветание свидетельством того, что вера неизменно поднимается и восстанавливается из руин. Ведь так было на протяжении более чем тысячелетней истории монастыря: набеги шведов в древности, бомбежки и запустение монастыря в годы Второй мировой войны, его полное, казалось бы, разорение в эпоху советского атеизма – монашеская жизнь возвращалась на остров в Ладожском озере.

Датой основания хора при Валааме считается время последнего возрождения монастыря – освящение патриархом Московским и всея Руси Алексием II главной местной святыни – Спасо-Преображенского собора в августе 2005 года. В числе солистов хора – профессиональные музыканты, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле имени М. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. Римского-Корсакова.

Казань и Татарстан в первый раз принимают хор Валаамского монастыря. Как рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, визит и выступление музыкального коллектива стали возможны благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

«Всем известно, что хор Валаамского монастыря – это один из лучших хоров России среди православных хоров и коллективов, поющих православную музыку, – подчеркнула она. – Конечно, нам очень интересно послушать коллег. Сегодня большой праздник высокой хоровой культуры. Конечно, где, как ни в Татарстане – регионе с потрясающе толерантной средой, где на одной улице находятся и православный храм, и мечеть, где, как ни здесь, понять наших гостей».