Обладателем Гран-при премии «Достижение года-2017» стал студент из Казани

(Альметьевск, 10 февраля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Обладателем Гран-при республиканской премии «Достижение года-2017» стал учащийся колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Дамир Нургалиев. Награждение победителя прошло в альметьевском Дворце культуры «Нефтьче».

Для награждения обладателя Гран-при на сцену вышли заместитель министра образования и науки Татарстана Лариса Сулима и президент РМОО «Лига студентов РТ» Элькин Искендеров.

«Мне приятно приветствовать вас от имени Министерства образования и науки республики. Спасибо за то, что вы сделали в 2017 году такой большой вклад в развитие ваших колледжей. Мы же в свою очередь будем по-прежнему поддерживать студенческие инициативы, чтобы вы могли дружить, любить, созидать, создавать и преумножать то, чего достигли», – отметила в своей речи Сулима.

Элькин Искендеров поддержал заместителя министра образования и науки, заметив, что премия «Достижение года» еще молода, поскольку проводится только второй год подряд. До этого учащиеся ссузов соревновались вместе со студентами вузов на «Студенте года».

«Призываю всех, кто участвовал в конкурсе, дерзать еще больше, чтобы и ваши фамилии были названы со сцены, ведь вы знаете, что все в этой жизни возможно», – отметил президент Лиги студентов РТ.

Зал культурного комплекса вместил студентов из нескольких городов Татарстана, в том числе из Казани, Набережных Челнов, Заинска, Менделеевска и, конечно же, Альметьевска. В начале вечера всех гостей поприветствовал глава Альметьевского района РТ Айрат Хайруллин. Он поздравил учащихся с праздником, а также отметил, что профессиональное образование ценится как в республике, так и за ее пределами.

«Этот зал собрал самых активных, самых ярких студентов нашего профессионального образования. Хочется добавить, что вы все, все номинанты, уже являетесь победителями. Я уверен, что для каждого нашего студента в Татарстане созданы все условия для обучения, работы и дальнейшего развития в своем направлении», – заметил Хайруллин.

Также были названы победители в 12 номинациях: лучший общественник года, волонтер, лучший студенческий творческий коллектив, а также лучшее студенческое СМИ года, лучший проект и так далее. Лауреаты в индивидуальных и коллективных номинациях получили сертификаты для культурного досуга. В частности, они стали обладателями билетов к театр Качалова и кинотеатр «Мир».

По данным организаторов, всего в этом году на премию поступило около 300 заявок от студентов из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Зеленодольска и других городов и районов Татарстана. Впервые награждение лауреатов премии среди студентов колледжей и техникумов «Достижение года» прошло в 2017 году в Нижнекамске. Тогда победу одержал студент из Альметьевска. Следующая церемония награждения по традиции пройдет в Казани.