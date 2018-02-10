Все новости Татарстан Россия

Общество

В Казани состоится открытие аудитории имени Флорида Агзамова

10 февраля 2018, 17:51 , Фото: Михаил Захаров

В Казани состоится открытие аудитории имени Флорида Агзамова В торжественном открытии аудитории должны принять участие гости международной конференции.
В Казани почтили память Флорида Агзамова
Шахматисты Поволжской академии спорта и туризма завоевали «серебро» на Спартакиаде «Здоровье-2013»
В Казани появится Генконсульство Узбекистана
Получателями грантов Президента России стали 12 самых перспективных ученых Татарстана
Руководство КФУ обсуждает идею перезахоронения праха ученых вуза на обособленном некрополе

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). В Казанском (Приволжском) федеральном университете 15 февраля состоится торжественное открытие аудитории имени Флорида Агзамова.

Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой татарской журналистики Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, доктор филологических наук, профессор Васил Гарифуллин.

Церемония начнется в 10 часов. Она приурочена к началу международной научно-практической конференции «Агзамовские чтения-2018». Традиционная конференция посвящена памяти первого декана факультета журналистики Флорида Агзамова.

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: история массовых коммуникаций и современность; наследие гуманиста: роль Ф .И. Агзамова в развитии национальной журналистики Поволжья; проблемы гуманизации медиасферы; медиалингвистика и редактирование; визуальная коммуникация в цифровую эпоху: опыт, системные характеристики, прогнозы; национальные газеты и журналы в поисках моделей развития; глобальные проблемы человечества в зеркале зарубежных медиа; перспективные подходы к обучению журналистов.

Конференция будет проходить на татарском, русском и английском языках. Как отмечают инициаторы проекта, по материалам конференции будет издан сборник трудов. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter