В Казани состоится открытие аудитории имени Флорида Агзамова

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). В Казанском (Приволжском) федеральном университете 15 февраля состоится торжественное открытие аудитории имени Флорида Агзамова.

Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой татарской журналистики Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, доктор филологических наук, профессор Васил Гарифуллин.

Церемония начнется в 10 часов. Она приурочена к началу международной научно-практической конференции «Агзамовские чтения-2018». Традиционная конференция посвящена памяти первого декана факультета журналистики Флорида Агзамова.

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: история массовых коммуникаций и современность; наследие гуманиста: роль Ф .И. Агзамова в развитии национальной журналистики Поволжья; проблемы гуманизации медиасферы; медиалингвистика и редактирование; визуальная коммуникация в цифровую эпоху: опыт, системные характеристики, прогнозы; национальные газеты и журналы в поисках моделей развития; глобальные проблемы человечества в зеркале зарубежных медиа; перспективные подходы к обучению журналистов.

Конференция будет проходить на татарском, русском и английском языках. Как отмечают инициаторы проекта, по материалам конференции будет издан сборник трудов.