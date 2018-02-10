Замруководителя Аппарата Кабинета Министров РТ победил в VIP-забеге «Лыжни России» в Казани

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Сергей Коростелев выиграл забег среди руководителей республики в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». Среди женщин победила директор Научного центра безопасности жизнедеятельности Роза Ахмадиева.
Второе место среди мужчин завоевал депутат Госсовета РТ Ирек Салихов, «бронза» – у директора учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.
У женщин второй и третьей стали заведующая общим отделом Управления делами Президента РТ Резеда Сабирова и заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова соответственно.
Среди руководителей Казани третьим оказался глава Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, а второе место занял ректор КГЭУ Роберт Абдуллазянов. «Золото» – на счету помощника ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Рамиля Хайруллина.