Все новости Татарстан Россия

Общество, Спорт

Замруководителя Аппарата Кабинета Министров РТ победил в VIP-забеге «Лыжни России» в Казани

10 февраля 2018, 17:42 , Фото: Салават Камалетдинов

Замруководителя Аппарата Кабинета Министров РТ победил в VIP-забеге «Лыжни России» в Казани Лучшей среди женщин в забеге руководителей стала директор Научного центра безопасности жизнедеятельности Роза Ахмадиева.
Массовые соревнования «Лыжня России» и «Лыжня Татарстана» состоятся еще в 14 районах республики
Более 4 тыс. жителей Заинского района РТ приняли участие в «Лыжне России»
Елабужане выйдут на «Лыжню Татарстана» в воскресенье
Хабаровчане примут участие в гонке «Лыжня России-2011»
Зеленодольцы выйдут на «Лыжню Татарстана-2008»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Сергей Коростелев выиграл забег среди руководителей республики в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». Среди женщин победила директор Научного центра безопасности жизнедеятельности Роза Ахмадиева.

Второе место среди мужчин завоевал депутат Госсовета РТ Ирек Салихов, «бронза» – у директора учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.

У женщин второй и третьей стали заведующая общим отделом Управления делами Президента РТ Резеда Сабирова и заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова соответственно.

Среди руководителей Казани третьим оказался глава Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, а второе место занял ректор КГЭУ Роберт Абдуллазянов. «Золото» – на счету помощника ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Рамиля Хайруллина. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter