В Челнах прекращено дело против сбившего насмерть пешехода водителя мусоровоза

(Набережные Челны, 10 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд прекратил уголовное дело в отношении сбившего насмерть пешехода водителя мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

ДТП случилось 31 июля прошлого года на пересечении Автозаводского проспекта и улицы 40 лет Победы в 6.25 утра. 25-летний водитель мусоровоза, двигаясь со стороны Первой автодороги в сторону Московского проспекта, совершил наезд на 53-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Суд установил, что мусоровоз ехал с превышением и не смог вовремя затормозить. Однако из-за примирения сторон уголовное дело было прекращено.