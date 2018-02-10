Директор театра кукол «Экият» о Яруллине: «Каждое произведение он творил, пропуская через сердце»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). О таких людях, как супруга Фаниса Яруллина Нурсия апа, нужно снимать передачи на телевидении. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявила директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова.

«Помню, как писала доклад о том, что Фанис Яруллин – как Павел Корчагин в русской литературе, – вспомнила собеседница агентсва. – Выступление называлось "Жилкэнемне жиллэр еккач". Фанис абый – близкий для меня человек. Мой дедушка работал председателем колхоза в Кызыл-Яре. Мои родные хорошо знают эту деревню».

«Фанис Яруллин – выдающаяся личность. О чем бы он ни писал – все пропускал через свое сердце. Только написанное сердцем доходит до сердец читателей. Со школьных лет я любила читать его произведения. Мы с Фанисом абыем жили в одном доме. Судьба скрещивает пути земляков», – добавила она.

«Преклоняю голову перед Нурсией ханум. Думаю, такие женщины рождаются раз в тысячелетие. Она посвятила свою жизнь Фанису Яруллину. А такие люди в жизни очень нужны. Мы должны брать с них пример. Именно такие личности являются образцом для подрастающего поколения. О таких людях нужно снимать передачи на телевидении», – подчеркнула Яппарова.

«Огромное спасибо организаторам концерта, посвященного 80-летию Фаниса Яруллина. Не секрет, что в нынешнее время таланты зачастую обделены вниманием. На встрече собрались почитатели творчества Фаниса Яруллина, искренне уважающие и любящие его. Верю, что и в будущем и земляки поэта, и татарский народ в целом будут хранить в памяти его имя», – заметила директор театра кукол «Экият».

Вчера, 9 февраля, в концертном зале Татарской филармонии имени Г. Тукая прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Фаниса Яруллина. Супруга поэта Нурсия Яруллина была удостоена медали Татарстана «За доблестный труд».