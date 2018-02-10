В Челнах мужчина устроил поножовщину из-за громкого пения соседки

(Набережные Челны, 10 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаматединова). В Набережных Челнах вынесли приговор мужчине, который устроил поножовщину из-за того, что его разбудило громкое пение из соседней квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Из показаний подсудимого следует, что в тот вечер после работы он выпил 200 граммов водки и лег спать. Проснулся из-за того, что в соседней квартире громко пела женщина. Мужчина через стену потребовал прекратить пение. Соседке не понравилось, что ее грубо оборвали на полуноте, и она пообещала соседу крупные неприятности. После чего пошла к приятелю, находившемуся в соседней комнате, и попросила, чтобы тот пошел и урезонил соседа.

Приятель постучался в соседнюю дверь. Владелец квартиры открыл ее и сразу же ударил гостя ножом сначала в шею, а затем в спину. Тот, зажав раны, ушел обратно.

Через минуту к нему в квартиру пришел агрессор и попросил принять его извинения, предложив скрепить перемирие, выпив кофе и закусив салатом (еду он принес с собой). Но соседи отказались. Утром же раненому пришлось вызывать скорую помощь, потому что его увечья воспалились.

Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, подсудимый склонен к внезапным вспышкам гнева, за что был в свое время комиссован из армии. Однако в момент совершения преступления он находился только под воздействием алкоголя и вполне осознавал свои действия.

Суд с учетом обстоятельств дела приговорил подсудимого к 120 часам исправительных работ с удержанием 20 процентов заработка в пользу государства.