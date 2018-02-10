Супруге Фаниса Яруллина Нурсие ханум вручили государственную награду

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). Супруга и муза лауреата Государственной премии имени Г. Тукая, народного поэта РТ Фаниса Яруллина – Нурсия ханум удостоена медали Татарстана «За доблестный труд».

В концертном зале Татарской филармонии имени Г. Тукая в Казани прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Фаниса Яруллина.

Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова рассказала о многогранном творчестве и подвиге татарского писателя, высоко отозвавшись о произведениях автора, которые и сегодня вдохновляют читателей.

Замминистра выразила свое восхищение Нурсие ханум, ставшей для Фаниса Яруллина и близким другом, и опорой, и музой, после чего вручила вдове поэта государственную медаль.