Камское Устье присоединилось к «Лыжне Татарстана-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Активные жители Камского Устья присоединились к «Лыжне Татарстана-2018». Состязания прошли на центральном стадионе, пишет местная газета «Волжские зори».

Параллельно на ледовой площадке развернулась борьба между хоккейными командами.

Для лыжников были организованы несколько забегов, в которых приняли участие спортсмены разных возрастов.

Тройку лидеров старшей женской группы и возрастной категории до 39 лет составили представительницы Камского Устья. Среди мужчин же сильнейшими оказались руководители из Янасал, Куйбышевского Затона и Камского Устья. Вместе с ними уверенно преодолел дистанцию Александр Захаров, самый старший участник гонок.

У девушек 12 – 16 лет пьедестал заняли представительницы Сюкеевской школы. В самой младшей группе лучшими стали воспитанницы Теньковской средней школы.У мальчиков в группе от 12 до 16 лет лучшие результаты показали юноши из Сюкеева и Сергей Тушов из Теньков. В возрастной группе до 12 лет победили представители Сюкеевской и Теньковской школ.