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Жители Менделеевска поддержали строительство второй очереди завода «Аммоний»

10 февраля 2018, 20:16

В Менделеевске состоялись публичные слушания, посвященные вопросу строительства комплекса по производству аммиака, меламина и карбамида.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялись публичные слушания, посвященные вопросу строительства комплекса по производству аммиака, меламина и карбамида. В них приняли участие руководство района, представители завода «Аммоний» и жители города, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Как рассказал на присутствующим главный инженер «Аммония» Эдуард Еремеев, на предприятии появится не менее 250 рабочих мест, здесь смогут работать специалисты-операторы, аппаратчики, механики, электрики.

На встрече менделеевцы единогласно проголосовали за строительство второй очереди завода «Аммоний-2». Первая очередь предприятия была запущена в начале прошлого года. 


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