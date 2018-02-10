Жители Менделеевска поддержали строительство второй очереди завода «Аммоний»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялись публичные слушания, посвященные вопросу строительства комплекса по производству аммиака, меламина и карбамида. В них приняли участие руководство района, представители завода «Аммоний» и жители города, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Как рассказал на присутствующим главный инженер «Аммония» Эдуард Еремеев, на предприятии появится не менее 250 рабочих мест, здесь смогут работать специалисты-операторы, аппаратчики, механики, электрики.

На встрече менделеевцы единогласно проголосовали за строительство второй очереди завода «Аммоний-2». Первая очередь предприятия была запущена в начале прошлого года.